Beden ve zihin için temizlik vakti

Başak Yöneticisini Karşılıyor

12 Ağustos Perşembe günü ilk saatlerde Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Başak deyince akla hijyen, temizlik, titizlik, mükemmeliyetçilik gelir. Merkür bu burçta burç ve yücelme yöneticiliklerine sahip olduğundan dolayı çok güçlüdür. Bu gezegen aklı, zihni, iletişimi yönetir; medikal astrolojide sinir sisteminden sorumludur. Başakta Merkür, her bakımdan temizlenme, arınma ve detoksu destekler. Ancak gölge yanı aşırı mükemmelleşme ve titizlik dürtüleri verebilir, bunlar da takıntıya, endişeye, mutsuzluğa sebep olabilir.

Başak ve Merkür çalışkandır, organize etmeyi, düzenlemeyi, üretmeyi sever. Bu dönem zihni olumlu yönde çalıştırmak, yeni fikirler ve projeler üretmek, kendimizi ve çevremizi düzenlemek için ideal zamandayız. Takıntılardan, endişelerden uzak durmak, zihni olumsuz düşüncelerle yormamak, kendimizi olduğu gibi kabul etmek aşırı mükemmelleştirme eğilimlerinden kaçınmak en doğrusu olacaktır.

Antiaging Başak

Başak her daim mükemmel görünmek ister, dolayısıyla genç kalmak önemlidir. Yöneticisi Merkür’ün bu burçtaki seyahatinde antiaging (yaşlılık karşıtı) bakımlara ilgi artacak. Antiaging deyince sadece kırışıklık açıcı kremler vb ürünler akla gelmemeli, bu terim aslında bütünsel sağlığı ve yaşam biçimini gösterir. Genç kalmak için genel sağlığa dikkat etmeli, onarılması gereken kısımlar varsa elden geçirmeli ve erken yaşlanmayı destekleyen yaşam biçimlerinden kaçınmalıyız.

Antiaging Öneriler

Beden

*Sağlık taraması (check-up) için ideal zaman

*Sigara, alkol, keyif verici maddeler, kafein, gereksiz ilaç kullanımını bırakmak ya da azaltmak için doğru dönem

*Takviye edici gıdalara başlamak için uygun. Başak, bağırsakları yönetir. Bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik/prebiyotik kullanımı da faydalı olacaktır. (Mutlaka hekim/eczacı gözetiminde kullanılması önerilir.

*Kilo vermek/kilo kontrolü için harika bir zaman. Başakta Merkür, titizlikle diyet ve egzersiz programı uygulanmasını kolaylaştıracak.

*Cildi, vücudu ve saçları derinlemesine temizleyici, arındırıcı bakımlar uygulayabilirsiniz. Elleri ve ayakları da ihmal etmeyin.

*Estetik uygulamalar için de uygun döneme giriyoruz. Mükemmelleşme arzumuz bunu destekleyecek. Gelecek hafta güzellik gezegeni Venüs’ün de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçişiyle estetik konularına ilgimiz artacak.

Zihin

*Üretken olun. Zihni olumlu fikirlerle doldurun.

*Takıntılardan ve takıntılı kişilerden uzak durun.

*Zihinsel detoks için ideal zaman. Kendinize en az 1 gün ayırın ve neler düşündüğünüzü, arzularınızı, gelecek planlarınızı gözden geçirin.

*Stresi önleyen her tür bakım, takviye, olumlama, aktivite faydalı olacak.

Sağlıklı ve keyifli günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.