Bedenimizin gezegenlerle olan bağlantı noktaları

Sevgili Posta okuyucuları hepinize mutlu Pazar’lar ve güzel bir hafta diliyorum.

Gezegen deyip geçmeyin. Evrenin yaradılış hikâyesini içinde saklar…

Evrende her şey manyetik alanda birbirine bağlı ve düzen içerisinde çalışır. İnsanoğlu olarak 5 duyu ile algıladığımız her şeyi zihinsel kalıplarımıza oturtturur, ikna oluruz. Ancak gözümüzün görmediği şeyler için ise önyargılı yaklaşırız. Bugün gözümüzün görmediği ancak bizler için çok önemli olan vücudumuzdaki enerji noktalarımız ile gezegenlerin birbirleriyle olan bağlantısından bahsedeceğim.

İnsan ve evren bir bütündür ve birbirlerine bağlıdırlar. İnsanoğlu, kozmostan ayrı yaşayan bir parça değildir. Kadim öğretilerden de öğrendiğimiz kadarıyla aslında evrenin tüm mucizesinin ve küçültülmüş mikro halinin bedenimizde olduğunu söyleyebiliriz. Her şey iç içedir.

7 Sayısının Önemi

7 gezegenin yansımasını ve etkisini idrak etmeye çalışırken aslında yaradılışımıza ait pek çok bilgiyi, 7 gezegeni yorumlayarak anlamlandırabiliyoruz.

Evrende 7 sayısı çok önemlidir. Şöyle bir düşünürsek, 7 gezegen, 7 gün, 7 nota, 7 renk, 7 kıta, 7 harika, 7 melek, 7 tepe, 7 kat gök, 7 göbek öte-soydan sürekli bahsederiz. Ölen birinin arkasından 7’si yapılır vs. Tüm bunlar tesadüf müdür? Hayır. Bunlar evrenin gizemlerini içinde barındıran bilgilerdir. Ve mikro evrenimiz, bedenimize baktığımızda ise 7 enerji noktasından bahsederiz. Bu enerji noktaları (çakralar) gezegenlerle doğrudan bağlantılı çalışır.

Çakralar, bedenimizde bulunan, yaşam enerjisini vücudumuza dağıtan enerji merkezleridir. Bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde oldukça etki yaratırlar ve ruhsal gelişimimize katkı sağlarlar. Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki hastalıklar bedenimiz üzerinde sebep değil, ruhsal ve enerjisel hikâyemizin sonucu olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı bir bedenden bahsediyorsak, tüm çakralar dengeli çalışmalıdır.

Enerji noktaları çakralar hiçbir zaman durmazlar, sürekli hareket halindedirler. Tüm çakraların titreşim hızları ise birbirinden farklıdır.

Hayatımızdaki aşırılıklar, ruhsal ve fiziksel yorgunluklar yaratır. Ne eksik ne fazla her şey dengede olmalı!

Çakralar hakkında doğru bilinen yanlış ifadelerden biri de çakram bozuldu tanımıdır. Çakralar bozulmazlar, enerji giriş çıkış noktaları olduğundan ya yavaşlar ya da çok hızlı çalışırlar. Ve hiçbir şeyin aşırısı ruhumuza, bedenimize iyi gelmez, her şey dengede olmalıdır.

Gezegenlerin doğum haritanızdaki konumlarına göre bazı çakralarda blokajlar yaşayabilirsiniz. Bu çakraların hangileri olduğunu ise, hayatınızın içinde sürekli tekrarlayan konulardan, benzer ve sizi zorlayan karakterlerden anlayabilirsiniz. Bunlar farkındalıkla ve pratiklerle aşılabilecek konulardır. Amacımız ise, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlığımız için 7 çakranın ve 7 gezegen enerjisinin dengede çalışmasıdır.

1.Kök çakra (Mars): Rengi kırmızıdır. Yaşam içgüdümüz ve dürtülerimizi anlatır. Yaşama ilk bağlandığımız yerdir ve kökenlerimizle alakalıdır. Bu çakrada ve Mars’ta sıkıntı olduğunda köklenmek ile alakalı problemler yaşarız, bir yerde mutlu olamayız, değişkenlik isteriz. Cesaret neşe, asabiyet, öfke, enerjisizlik, halsizlik gibi duygular bu alanla alakalıdır. Eğer sabahları kolay uyanamayanlardansanız Mars’ınızı aktifleştirmeniz gerekiyor. Hayatınızda spora öncelik verin.

2.Sakral Çakra (Venüs): Hayattan aldığımız zevklerle, mutluluk hissimizle alakalıdır. Kendimize verdiğimiz değeri ifade eder. Eğer Venüs’ünüz ve 2.çakranızın enerjisi dengesiz çalışıyorsa kendinizi değerli ve güzel bulmayabilirsiniz. Yaydığınız titreşim sonucu, etrafınızda sizi değersizleştiren insanlara rastlayabilirsiniz. Temelinde reddedilme ve suçluluk duygusu yatar. Venüs’ü kuvvetlendirmenin yolu ise, hayatın dolu taraflarına bakmak ve şükretmektir. Olduğunuz hali ile kendinizi sevmeye başladığınızda insanlarda sizin ışıltınızı farklı göremeye başlayacaktır.

3.Solar Çakra (Güneş): Kimlik duygumuz, inisiyatif alma gücümüz ve egolarımızla alakalıdır. “Hayır” diyemiyorsanız, otoriteye ve kurallara uymakta zorluk çekiyorsanız, öfke patlamaları yaşıyorsanız Güneş’inizi doğru kullanmıyor olabilirsiniz. Fiziksel anlamda kambur durmak, omuriliğin eğrilmesi gibi etkiler yaratabilir. Doğru yerde iradenizi ortaya koymaktan ve hata yapmaktan çekinmeyin. İstemediğiniz şeylere karşı hayır deme prensibinizi geliştirmeye ve yaratıcılığınızı kullanacağız müzik sanat gibi hobiler edinmeye çalışın.

4.Kalp Çakrası (Ay): Ay bütün vücuda etki eden en önemli gezegendir. Bağışıklık sistemimizin temel noktasıdır. Evrensel sevgiyi anlatır. Duygusal hassasiyetlerimizi ve bağlanma şeklimizi gösterir. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda, duygusal travmalarımızın sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Koşulsuz sevgi içinde güvende olduğunuz inancını hissetmeye çalışın. Empati, anlayış ve sabır Ay’ın doğru çalışması için destekleyici duygulardır. Her şeyden önce evrenin akışına güvenerek, tam teslimiyette olmak Ay’ınızı kuvvetlendirerek enerjinizi yükseltir.

5.Boğaz Çakrası (Merkür): İfade gücümüzün önemini anlatır. Çok konuşmakta, içe atıp konuşmamakta bu çakraya etki eder. Merkür’ünüzün doğru çalışması adına doğru ve dengeli ifadeler kullanmaya çalışın. “Konuşarak deşarj oluruz, susarak anlarız.” Arada susmak ve iç sesinizi dinlemek, ruhunuzla bağlantıda olmak size iyi gelebilir. Zihinde planladıklarınızı hayata geçirebilmek Merkür’ün dengeli kullanımıyla alakalıdır.

6.Alın Çakrası (Jüpiter): Gerçek sandığımız şeyler birer illüzyon olabilir. Görünenin ötesindeki görünmeyeni aramak, parçalar arasındaki bütünü keşfetmek için bu çakra çalıştırılmalıdır. Jüpiter, inandığımız değerlerle alakalıdır. Çekirdek inançlarımızı ve tabularımızı yıktığımızda, bakış açımızı değiştirdiğimizde, yaşadığımız olayların sonuçları da değişir. Jüpiter doğru ve verimli çalıştığında sezgilerimiz artar. Spiritüel alanlarla alakalıdır.

7.Taç Çakra (Satürn): Bu enerji merkezi, başımızın üstünde yer alır ve taç çakra olarak bilinir. Kişinin gelmiş geçmiş tüm kozmik hafızasını barındıran Satürn, karma gezegenimizi ifade eder. Bu çakra dengede çalıştığında, karmik döngülerin ve blokajların açılmasına sebep olur. Satürn’ün dengeli çalışmasının yolu kabul ve teslimiyetten geçer. Olaylar arasındaki sebep sonuç fark edildiğinde (karma) hayatımızdaki çeşitli blokajların açılması için destekleyici olur.