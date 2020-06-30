Türkiye Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının bir faili daha öldürüldü

Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının bir faili daha öldürüldü

Türkiye

Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının bir faili daha öldürüldü

Hakkari Yüksekova kırsalında Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan Gri Liste'deki terörist ölü olarak ele geçirildi.

30 Haziran 2020, Salı 10:49 Son Güncelleme:
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Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist Adil Akyürek ölü olarak ele geçirildi. 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklanmış ve Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.''

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