BEE’O Anadolu Propolisine tüm dünyadan ödül yağıyor

Türkiye’nin ilk ve tek İnovasyon ödüllü yerli propolis üreticisi BEE’O, geliştirdiği %100 doğal ürünler ile ödüllere doymuyor. Kadın girişimci Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın kurucusu ve Genel Müdürü olduğu BEE’O, Kaliforniya'da Eco Excellence Awards yarışmasında, Amerika’da satışta olan BEE&YOU markalı ürünleri ile iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü. Dünya çapında 500’ün üzerinde ürünün 15 farklı kategoride yarıştığı yarışmada kazananlar halk oylamasıyla belirlendi. BEE'O Arı Sütü-Ham Bal (Çocuk) ürünü Sağlıklı yaşam- Alternatif Tedaviler (Wellness-Alternative Remedies) kategorisinde ve BEE'O Propolis-Ham Bal ürünü ise Beslenme – Ham ve Fermente Gıda (Nutrition-Raw&Fermented Food) kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

“ÜLKEMİZİ VE ZENGİNLİKLERİNİ, TÜM DÜNYAYA GURURLA TANITIYORUZ”

Eco Excellence Awards 2018 ödülleri sonrası çok gururlu olduğunu belirten Samancı, yerli üretimin önemine dikkat çekti. "Yerli ürünlerimizin üretimini artırmanın yolu ihracattan geçmektedir. Bu hem ülkemiz arıcılığı hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için gerekli. Biz, ülkemizde üretilmeyen bir ürünün ilk kez Sözleşmeli Arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattık ve ihraç etmeye başladık. Geliştirdiğimiz Anadolu Propolisini 8 farklı ülkeye ihraç ederek, yerli üretimi destekliyoruz. Birincilerin halk oylamasıyla seçildiği bu yarışmada, ürünlerimizin kullanıcılarımızın desteği ile ödüle layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı... Oy vererek Anadolu propolisinin dünyaya tanıtımına destek olan herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ödüllü kadın girişimci propolis uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, İTÜ ARI Teknokent'te gerçekleştirdikleri Ar-Ge projesiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiklerini ve içerisindeki antioksidan maddelerin maksimum düzeyde elde edilmesini sağlayacak özütleme yöntemini geliştirdiklerini belirterek "Propolis kovandan çıktığı ham haliyle tüketilebilir değil. Bu haliyle propolis vücutta yalnızca yüzde 2 oranında sindirilebiliyor. Propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda ekstraksiyon yani özütleme işlemi yapılmalı. Biz de geliştirdiğimiz inovatif özütleme yöntemi ile kurulduğumuz günden bu yana çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülle taçlandırıldık. Eko Mükemmellik Ödülleri ile birlikte son 5 yılda 21 farklı ödüle layık görüldük" dedi.

Aslı Elif Tanuğur Samancı “Ürünlerimizin bu denli çok ödüle layık görülmesindeki en önemli faktör, tüketicilerimizin yaşadığı olumlu deneyimler. Bunlar bizim için çok kıymetli ve aynı zamanda motivasyon kaynağı…Türkiye genelindeki 100.000 kovanımız ve 500 sözleşmeli arıcımız, gıda, kimya ve ziraat mühendislerinden oluşan 75 kişilik uzman kadromuz ile doğanın şifasını insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz. En önemli farkımız kovandan gelen bu sağlıklı ürünlerin, doğallığını ve besin değerini koruyarak tüketicilere ulaştırıyor olmamız. Örneğin; balı tüketicilerimize, ham bal olarak sunuyor, pastörize ve polenlerini tutacak şekilde filtre etmeden raflara ulaştırıyoruz. Ürettiğimiz Anadolu propolisi, piyasadaki benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip. Anadolu coğrafyasının çok değerli endemik bitkilerinden gelen antioksidan bileşenleri içeren BEEO Propolis ile günlük antioksidan ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayabiliyoruz. Sözleşmeli arıcılık ile elde ettiğimiz diğer bir değerli ürün ise arı sütü. Arılar bu ürünü yavru arılarını beslemek için kendi vücutlarından salgılıyor. Arı sütü aynı zamanda kovandaki kraliçe arının yaşam boyu kullandığı besin maddesi. Hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı diğer arılardan 2 kat daha büyük oluyor, 30 kat daha uzun yaşıyor ve her gün 2000 yumurta bırakarak kovanın sürekliliğini sağlıyor. Doğanın bize sunduğu bu değerli ürünleri, kovandan sofraya izlenebilir, iyi arıcılık uygulamaları doğrultusunda en saf haliyle üretip, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te yer alan laboratuvarlarımızda doğal besin içeriği ve biyolojik aktivitelerini doğrulayarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bu ödüllerin temelinde, yerli üretime verilen emek, yıllara dayalı deneyim ve uzmanlık yatıyor. Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz.” dedi.