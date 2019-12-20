Bu ilginç müzik aleti, 'Glass Harmonica' ya da 'Cam Armonika' olarak da bilinir.

Cam Armonika, 1740'da İrlandalı müzisyen Richard Puckeridge tarafından içi farklı miktarlarda dolu cam su kadehleri ile bir gösteride kullanır.

Benjamin Franklin 1758’de aletin mekaniksel versiyonunu icat eder ve adını armonika koyar. İtalyancada “armonica” harmoni yani iki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimdeki uyumudur. Franklin’in pedallı versiyonunda yatay olarak 37 kase demir, dingilli ve iç içe tutturulmuş bir şekilde ayakla dönmektedir. Parmaklar ıslatılarak veya nemlendirilerek çalınır.

İtalyancada “armonica” harmoni yani iki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek biçimdeki uyumudur.

Peki müzik aleti nasıl çalışıyor?

Müzik aleti parmakları ıslatarak veya nemlendirerek çalınıyor.

Glass harmonica zamanında neden yasaklandı?

İnsan beyni 4000 heartz altındaki sesleri algılayamaz, bu alet ise 1000 ve 4000 heartz arasındaki sesleri çıkartıyor.

Beyin 1000 ve 4000 heartz arasındaki sesleri algılayamadığından duyma problemleri oluşur.

Dolayısıyla armonikayı ruhsal durumu bozuk kişilerin çalması ve dinlemesinin sağlıklı olmadığı düşünülür.

Mozarth, Hassa, Bach, Beethoven, Donizetti, Strauss ve birçok besteci cam armonika için beste yapar.

Beethoven'ın ölümüne neden olan kurşun zehirlenmesinin nedeni olarak ise armonika gösterilir.









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