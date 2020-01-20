250. yıl dönümüne ithafen, Beethoven'dan ilhamla kurgulanmış ve çocuklar için anlatımlı konser "Ludwig ve Arkadaşları", 2 Şubat ve 26 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de minik dinleyicileri ile buluşacak.

Bu yıl 250. yaşını kutlayan Klasik Batı Müziği'nin dahi bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yaşamı ve eserleri, onu etkileyen Bach, Haydn, Mozart ve ondan etkilenen Schubert, Chopin, Tchaikovsky ve daha nice bestecinin eserleri, çocuklara özel klasik müzik konserinde sahneye taşınıyor.

İlk kez Zorlu PSM’de minik dinleyiciler ve ailelerle buluşacak Ludwig ve Arkadaşları; besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın müzik direktörlüğünde, rejisör Caner Akın'ın yönetimi ve anlatımında, Zorlu PSM iş birliğiyle allaturca yapımıyla hayata geçiyor.

Klasik müziğin en sevilen eserlerinden, opera aryalarından ve klasikleşmiş bale eserlerinden seçkilerin yer aldığı özenle kurgulanmış projeye Avrasya Quintet eşlik ediyor. “Ludwig ve Arkadaşları”nın minikleri keyifli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaracağı etkinliğin biletleri satışa çıktı.

2 Şubat Pazar

Etkinlik:12.00

Kapı Açılış:11.30

26 Nisan Pazar

Etkinlik:12.00

Kapı Açılış:11.30

Bilet Fiyatları

44.00 TL