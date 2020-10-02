Karidesin en güzel hali: Beğendili karides tava tarifi

Karidesin lezzeti beğendinin enfes tadıyla buluştuğu beğendili karides tava tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için beğendili karides tava tarifi arıyor ya da beğendili karides tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beğendili karides tava yapılışı için haberimize bir göz atın.

Beğendili karides tava tarifi

Beğendili karides tava malzemeleri

300 gram çimçim karides

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Beğendisi için:

1 adet top patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Karabiber

Tuz

Beğendili karides tava yapılışı

Beşamel sos yapmak için tavaya tereyağını koyup eritiyoruz. Yağı eridikten sonra unu ekleyip kavuruyoruz. Tuz ve karabiberini de ekliyoruz. Kıvamı katılaştıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyip durmadan karıştırıyoruz. Közlenmiş patlıcanı küçük küçük kesiyoruz ve beşamel sosa ekliyoruz. Kaşar rendesini de ekleyip karıştırıyoruz. Karides tava için tavaya tereyağını ekleyip eriyince sarımsağı ve karidesleri ekliyoruz. Karidesler suyunu salmaması için yüksek ateşte rengi değişinceye kadar, kurutmadan pişiriyoruz. Baharatlarını da ekleyip 1 dakika daha karıştırıyoruz. Servis yaparken tabağa ilk olarak beğendiği daha sonra üzerine karidesleri koyup sıcak olarak servis yapıyoruz.



