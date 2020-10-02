Karidesin en güzel hali: Beğendili karides tava tarifi
Beğendili yemekler genellikle çok sevilen tariflerdir. Bu sevilen tariflerin arasına beğendili karides tava tarifi de çok yakışacak. Sevdiklerinize hazırlamak için beğendili karides tava tarifi arıyor ya da beğendili karides tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beğendili karides tava yapılışı için haberimize bir göz atın.
02 Ekim 2020, Cuma 10:25 Son Güncelleme:
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Karidesin lezzeti beğendinin enfes tadıyla buluştuğu beğendili karides tava tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için beğendili karides tava tarifi arıyor ya da beğendili karides tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beğendili karides tava yapılışı için haberimize bir göz atın.
Beğendili karides tava tarifi
Beğendili karides tava malzemeleri
- 300 gram çimçim karides
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
Beğendisi için:
- 1 adet top patlıcan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Karabiber
- Tuz
Beğendili karides tava yapılışı
Beşamel sos yapmak için tavaya tereyağını koyup eritiyoruz. Yağı eridikten sonra unu ekleyip kavuruyoruz. Tuz ve karabiberini de ekliyoruz. Kıvamı katılaştıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyip durmadan karıştırıyoruz. Közlenmiş patlıcanı küçük küçük kesiyoruz ve beşamel sosa ekliyoruz. Kaşar rendesini de ekleyip karıştırıyoruz. Karides tava için tavaya tereyağını ekleyip eriyince sarımsağı ve karidesleri ekliyoruz. Karidesler suyunu salmaması için yüksek ateşte rengi değişinceye kadar, kurutmadan pişiriyoruz. Baharatlarını da ekleyip 1 dakika daha karıştırıyoruz. Servis yaparken tabağa ilk olarak beğendiği daha sonra üzerine karidesleri koyup sıcak olarak servis yapıyoruz.