Beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Süt ve salçadan sonra şimdi de...
Süt kazanında yıkanan, salça kazanında gezen kişilerin paylaşımları Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirmişti. Bu kez de Ordu'da bir TikTok kullanıcısının yayınladığı görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
30 Eylül 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TikTok kullanıcısı, topladığı fındıkları kurutmaya bıraktıktan sonra farklı günlerde fındıkların içerisinde girerek yüzdüğü anları paylaştı. arklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.
Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede , milyonlarca izlenme aldı.
Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, sosyal medyada gündem olmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı tespit ile soruşturma başlattı. Kişiler ve kurumlara verilen cezalar sonrasında skandal görüntülere yenisi eklendi.
BUNLARI DA OKUYUN