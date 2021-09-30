TikTok kullanıcısı, topladığı fındıkları kurutmaya bıraktıktan sonra farklı günlerde fındıkların içerisinde girerek yüzdüğü anları paylaştı. arklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzen ve bu anları yayınlayan kullanıcı, milyonlarca izlenme aldı.









Ordu'da yaşayan bir vatandaş, TikTok hesabında fındık içinde tüm bedeniyle yüzdüğü anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede , milyonlarca izlenme aldı.

Daha önce süt kazanında yıkanan, ayaklarıyla salça kazanının içinde gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, sosyal medyada gündem olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı tespit ile soruşturma başlattı. Kişiler ve kurumlara verilen cezalar sonrasında skandal görüntülere yenisi eklendi.



