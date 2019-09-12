Beğenilmeme rekoru

Rus rapçi Timati’nin Kremlin yanlısı videosu dünyada da en fazla sevilmeyen ilk 30 video arasına girdi

12 Eylül 2019, Perşembe 08:41
A A
Beğenilmeme rekoru

Rusya’da kendisini Vladimir Putin’in en yakın arkadaşı olarak tanımlayan Rus Rap’çi Timati hükümeti destekleyen son videosunu YouTube’da paylaştı. Şarkı, YouTube’da ülke tarihinde en fazla ‘sevilmeyen’ video olarak tarihe geçti.

VİDEOYU KALDIRDI

Tartışmaların odağında bulunan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin’i öven video, kısa sürede YouTube’da 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenilmedi. Timati olumsuz yorumlar üzerine videoyu YouTube’dan kaldırdı.

POSTA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...