Beğenilmeme rekoru

Rusya’da kendisini Vladimir Putin’in en yakın arkadaşı olarak tanımlayan Rus Rap’çi Timati hükümeti destekleyen son videosunu YouTube’da paylaştı. Şarkı, YouTube’da ülke tarihinde en fazla ‘sevilmeyen’ video olarak tarihe geçti.

VİDEOYU KALDIRDI

Tartışmaların odağında bulunan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin’i öven video, kısa sürede YouTube’da 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenilmedi. Timati olumsuz yorumlar üzerine videoyu YouTube’dan kaldırdı.

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