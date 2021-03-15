Bulunduğu ortama sıcaklık katan begonvil çiçeği doğru bakılırsa uzun yıllar yaşar. Peki, begonvil çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Begonvil çiçeği hikayesi nedir? Begonvil hakkında merak edilenler haberimizde.

BEGONVİL ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Begonvil çiçeği çok büyük saksıya ihtiyaç duyabilir. Tabi bu durum gelişimini tamamladıktan sonra ihtiyaçtır. Balkon için aldıysanız, saksı değişimini dikkatle yapmanız gerekir. Saksıdaki tüm toprağı çıkararak yeni büyük saksının içerisine koymalısınız. Begonvil çiçeğinde dikkat etmenin gerekecek noktalar şöyledir.

Su ihtiyacını mutlaka karşılamalısınız. Haftada 2 kez yazın, 1 kez kışın sulamak begonvil çiçeği için yeterlidir. Bundan daha fazlasını vereceksiniz, sulamadan önce toprağının kurumaya yakın olmasına dikkat edin.

Begonvil çiçeği güneşi çok fazla seven bir bitkidir. Ancak begonvilin yapraklarının güneşe gelmediğine dikkat etmelisiniz. Güneş yapraklara gelirse begonvil çiçeği zarar görebilir.

Kış aylarında begonvil çiçeğini dışarıda bırakmamalısınız. Mümkünse camla kaplana balkonlar (en az 12-13 derecelik ortamlara) bırakmalısınız. Aksi halde begonvil çiçeği solup gidebilir.

Ilıman bir yerdeyseniz, bitkiyi bahçenize ekebilirsiniz. Ancak soğuk yerlerde begonvil çiçeğinin bahçede dayanamayacağını belirtmemiz gerekir.

BEGONVİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Begonvil çok hızlı büyüyebilen bir bitkidir. Fakat büyüme hızı tamamen bakım şekline göredir. Bakımı düzgün yapılırsa beklenen sürelerde büyüme gösterip memnun edecektir. Kışın soğuna dayanıksız olan begonvil, sıcak ortamları seven yapıdadır. Begonvil çiçeğinin hemen solmasını istemiyorsanız, sularken toprağının mutlaka kurumuş olmasına dikkat etmelisiniz.

Begonvil çiçeği, ev ortamlarını şenlendiren bir yapıdadır. Sarmaşık türünün boyu oldukça yükselir. Eski olan yapraklarını devamlı döker ve kendini çok hızlı yenileyen yapıya sahiptir. Budaması ne kadar güzel yapılırsa çiçekleri hem hızlı çıkar hem daha güzel olur.

BEGONVİL ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Adını, kendisini 1768 yılında Brezilya'da keşfeden ve Avrupa'da tanınmasını sağlayan Fransız amiral Louis Antoine de Bougainville'den almıştır. Gelin Duvağı ve Rodos Sarmaşığı diğer adlarıdır. Ana vatanı Güney Amerika olan Begonvil Ekvator'dan orta Brezilya'ya kadar uzanan alanda yetişir. Eski Dünyada ise Akdeniz ikliminin görüldüğü don riskinin olmadığı kıyı bölgelerinde yetişir.



