Anavatanı Güney Amerika, Güney Afrika ve Asya'dır. Çok fazla çeşitleri bulunur. Bu çeşitlerinden bazıları şifalı bitki amaçlı kullanılır. Peki, begonya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Begonya çiçeği hikayesi nedir? Begonya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BEGONYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Hemen her ev koşulunda yetişebilen bu çiçek, nazik olmayan bitkiler gurubunda yer alır. Ancak tüm bunlara rağmen bakımının doğru yapılması, sürekli canlı olarak kalmasını sağlar. Özellikle sabah güneş alan bir yere konumlandırılması, çiçek için çok önemlidir. Begonya bakımında şunlara dikkat edilmelidir.

Begonya çiçeği suyu seven yapıya sahiptir. Bu sürekli sulanması gerektiği anlamına gelmez. Toprağının az bir neme sahip olması yeterlidir. 2 günde bir sulama ideal olacaktır. (Kış aylarında haftada en fazla 2 kez) Saksının alt kısmının delik olması, fazla suyun giderilmesi için gereklidir.

Sabah güneşi alması onun için yeterlidir. Daha fazla güneş almamasına dikkat edilmelidir. Güneşi fazlaca sevemeyen yapıya sahiptir. Gölge alanları tercih etmeniz doğu olur. Sadece çiçekleme döneminde güneşe ihtiyaç duyar.

Rüzgarı sevmez. Hava akımlarının olmadığı yerlerde bulundurulması daha iyi olur.

Kışın 18 derecede tutulması, ona zarar gelmemesi için ideal sıcaklıktır.

BEGONYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ev koşullarında rahatlıkla yetiştirildiğinden süs bitkisi olarak tercih edilir. Sıcak ve soğuk ortamlarda gelişimleri çok yavaş olur. Ilıman ortam onlar için idealdir. Beyazdan, kırmızıya çok fazla renk cümbüşüne sahiptir. Yetiştirme konusunda çok fazla zahmet gerektirmez. Ev dekorasyonu için en iyi çiçeklerden birisidir.

BEGONYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Evinde çiçek bakmayı sevenler, çiçeklerin uğurlu olup olmadığını merak ederler. Batıl bir inanç olsa da halk arasında gezen bir efsane vardır. Tüm çiçekler için geçerli olan uğur, begonya için de aynı şekildedir. Yani oldukça uğurlu bir çiçektir. Rengarenk yapısıyla ona her baktığınız zaman içiniz ferahlar. Daha mutlu olabilirsiniz. Yaşamınız daha keyifli hale gelir.



