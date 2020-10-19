Magazin Begüm Birgören ile Mehmet Cemil nikah günü alyansı unutmuşlar

Begüm Birgören ile Mehmet Cemil nikah günü alyansı unutmuşlar

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Begüm Birgören ile Mehmet Cemil nikah günü alyansı unutmuşlar

Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

19 Ekim 2020, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile dün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu. Ancak çift törene az bir zaman kala alyansları unuttuklarını fark etti.

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'Sahneden inip gece 12.00’de kına yaptık'

Begüm Birgören “Yüzükler rol aldığım tiyatronun kulisinde kaldı. Hemen aldırdık. Zaten bir gün önce ‘Plastik Aşıklar’ oyunuyla seyirci karşısına çıkmıştım. Sahneden inip gece 12.00’de kına yaptık. Öğle vakti de nikaha geldik” dedi.

Nikah şahidi Özge Özder ise şöyle söyledi:

“Begüm ile Mehmet benim düğünümde tanıştı. Birbirlerini ilk orada görüp aşık oldular.”


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