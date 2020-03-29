Magazin Begüm Kütük ile eşi Erdil Yaşaroğlu'nun dikkatli market alışverişi

Begüm Kütük ile eşi Erdil Yaşaroğlu'nun dikkatli market alışverişi

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Begüm Kütük ile eşi Erdil Yaşaroğlu'nun dikkatli market alışverişi

Oyuncu Begüm Kütük ile eşi, karikatürist Erdil Yaşaroğlu önceki gün Kuruçeşme’deki marketten çıkarken görüntülendi. Hakan Kırarslan/ POSTA

29 Mart 2020, Pazar 08:50 Son Güncelleme:
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Maske, eldiven takan, araya mesafe koyup yürüyen çift 15 gündür evden çıkmadıklarını söyledi. Begüm Kütük “Mutfak alışverişi için çıkmak zorunda kaldık. Erdil işlerinden dolayı zaten yıllar önce ‘evden ofis’ sistemine geçmişti. Ben çekimler için her gün çıkıyordum. İlk kez aynı evin içinde bu kadar uzun zaman geçiriyoruz. Kolay değilmiş. Ama ‘Yeter artık çıkıp gezelim’ kafasında da değiliz” dedi.

'Biraz daha sabır'

Begüm Kütük “Bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Biraz daha sabır” dedi.


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