Begüm Öner: Artık bebeğin zamanı geldi

Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Ayşe Tolga, Hakan Bulut ve Onur Dilber’in oynadığı ‘Seksenler’ dizisi ekrana dönmelerini, Al Sharq’da kutladı. Ekip davul, zurna eşliğinde kurtlarını döktü.

'En büyük projemiz bebek'

Dizi setinde tanışıp 2015’te evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, “Sette karı-koca değiliz. Evde yaşananları da işe taşımayız” dedi.

Begüm Öner, “Bu yıl Ceyhun ile en büyük projemiz bebek olacak. Çok istiyoruz. Artık zamanı geldi” dedi.



