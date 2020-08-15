Begüm Şen St. Tropez’de bisikletten düştü

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in büyük oğlu Adnan, eşi Begüm ve oğlu Can ile Los Angeles’ta yaşıyor. Şen Ailesi 13 Haziran’da İstanbul’a döndü. 14 günlük karantina dönemini de Şile’deki çiftliklerinde geçirdiler. Karantina süreci bitince önce Bodrum, ardından da tekneleriyle Çeşme başta olmak üzere Akdeniz ve Ege’nin ünlü tatil beldelerinde mavi tura çıkmışlardı.

Begüm ile Adnan’a dostlarıyla önceki gün Alaçatı’da rastladım. Begüm, koltuk değnekleriyle yürüyordu. Ne olduğunu sordum. “St Tropez’de bisikletten düştüm. Ayak bileğimin tendonları zedelendi. Doktor daha çabuk iyileşmem için özel bir ayakkabı verdi ve bastonla yürümemi tavsiye etti” dedi. Geçmiş olsun.

TORPİLİN YOKSA KENAN KONSERİ DE YOK

Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu, 16 Ağustos Pazar, gün batımında Caresse Bodrum bünyesindeki ünlü Buddha Bar Beach’te sevenleriyle buluşacak. ‘Ken on the Beach’ konserine ilgi çok fazla. Konser, sosyal mesafe kurallarına uygun, izole ve titizlikle organize edildiği için eskiden olduğu gibi tıklım tıklım olmayacak.

Sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri konser için sıraya girmiş ama yer bulmakta zorlanıyorlarmış. Kenan’ın konserine gitmek isteyenler yer bulmak için otel sahibi Volkan Büyükhanlı’yı tanıyan hatırlı kişileri araya sokuyorlarmış. Abdullah Burnaz, Engin Altan Düzyatan gibi Kenan’ın yakın dostları, sahneyi en iyi açıdan gören büyük bir loca ayırtmışlar. İyi eğlenceler.