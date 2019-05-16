Behzat Ç. geri dönüyor
2010 yılında televizyonda yayınlanan ve büyük ilgi gören“Behzat Ç. dizisi, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor.
Nejat İşler'in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer'e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir'i yine yalnız bırakmayacak.
Dizinin yeni bölümleri BluTV'de izleyicilerle buluşacak.