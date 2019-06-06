Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Oyuncuları kimler?

Behzat Ç. için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Ercüment Behzat'ı tekrar sahalara döndürmeye çalışıyor ve tilkice bir plan yapıyor. Dizinin fragmanı büyük heyecan yaratırken diziyi daha önce ilgiyle izleyenler şimdi yayın tarihini ve kanalını araştırıyor. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak.

BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Behzat Ç.'nin yeni sezonu Blu Tv'de yayınlanacak. Fragmanda ise yayın tarihi belirtilmiş değil. Projenin gelecek ay internette yayınlanması bekleniyor.

BEHZAT Ç. OYUNCULARI KİMLER?

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.