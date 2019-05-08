'Behzat Ç.' sosyal medyayı salladı!

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, 'Behzat Ç. Şimdiden Dünya Pazarında' başlıklı yazısı şöyle:

"Açık kanal döneminin tartışmasız en iyi dizilerinden ‘Behzat Ç.’, şimdi paralı kanalda yayınlanacak. Açık kanalların hiçbiri ‘Behzat Ç.’ işine giremezdi. Doğru adrese gitti.

Dizinin yurt dışı satış çalışmaları da şimdiden başladı. Yabancı televizyon sektörüyle ilgili bilgi veren internet sitelerinde yayılmaya başlamış haberler. Şöyle de bir detay veriliyor; ‘Behzat Ç.’nin yeni bölümlerinin çekileceği duyulduktan sonra, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya üzerinden diziyle ilgili, 3 milyon kişinin bu dönüşü konuştuğu tahmin ediliyor. "