Behzat Ç.'den spin-off hikayesi doğuyor: 'Saygı' Ercüment Çözer

BluTV, Behzat Ç'nin efsane yan karakteri Ercüment Çözer'i 'Saygı' adıyla ekranlara taşıyor. Karakteri yine Nejat İşler'in canlandıracağı dizinin senaristi ise Behzat Ç.'yi de yazan iki kişiden biri olan Ercan Mehmet Erdem olacak.

Bir spin-off (dizideki yan karaktere ayrı bir dizi çekmek) olacak olan 'Saygı' dizisi, kendi adaletini kendi sağlamaya çalışan aykırı karakter Ercüment Çözer'in hikayesini anlatacak.

Dizi ne zaman yayınlanacak?

2020 yılının ilk yarısında yayına girmesi beklenen 'Saygı' dizisi, İstanbul'da çekilecek.