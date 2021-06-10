Magazin Behzat Uygur: Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor

Behzat Uygur: Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor

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Behzat Uygur: Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor

Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Uygur, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

10 Haziran 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

'YIL 1970'

Çocukluğu tiyatro sahnelerinde geçen Behzat Uygur geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Babası ve annesi ile sahne öncesi hazırlık yaptıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uygur, fotoğrafın altına, 'Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…' mesajını düştü.

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