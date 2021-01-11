BeIN Sports, Fenerbahçe aleyhine yapılan 'küfürlü tezahürat' için özür diledi
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, maçların seyircisiz oynandığı bu dönemde ekran başındaki üyeleri için 'maçı seyirci efekti ile izleme' seçeneği sunuyor. Ancak Karagümrük-Konyaspor maçında duyulan bir tezahüratta Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahürat yayınlandığı görülmüştü. Yayıncı kuruluş bu durumun yanlışlıkla gerçekleştiğini belirterek özür diledi.
11 Ocak 2021, Pazartesi 10:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
BeIN Sports'ın açıklaması şöyle:
"Covid kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yayın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan 'Maçı seyirci ses efekti ile izleme' seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz.
Bugün oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding maçının fonmunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1348299986770022401