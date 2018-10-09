Bekar evinde uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığının bilgisine ulaştı.

Yapılan takip sonucu B.Ç. ve F.K.'ye ait bekar evinden çıkan 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada satın aldıkları tespit edilen 13 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İfadesi alınan 3 şahıs savcının talimatı doğrultusundan serbest bırakılırken, bekar evine yapılan baskında 2 paket içinde 218 adet ecstasy hap, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 44 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi, 9 adet 7.65 milimetre çaplı tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç. ve F.K. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 zanlı 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA