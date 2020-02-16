Bekar olmanın faydaları

Bu günlerde evliliklerin veya ilişkilerin daha az yaygın olmasına rağmen, bekar olmak hala bir tabu olarak görülebiliyor ve bekarlar hala birini bulma isteği duyabiliyorlar. Son yapılan araştırmalar, bazı insanların bekarlığı evlilik yolculuğunda bir durak olmaktan ziyade, mutlu bir alan olarak gördüğünü söylüyor. Jerusalem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elyakim Kislev, bekarlık konseptinin insanın kendisi için yeniden tanımlayabileceğini buldu. Kislev, 'Yalnız olmanız gerekmiyor ve başarısız değilsiniz. Bekar olmak, acı kaynağı yerine bir avantaj olabilir' diyor.

Kislev, ABD ve Avrupa veritabanlarını analiz etti ve bekarlıktaki eğilimleri ve bazı bekarları mutlu eden şeyleri incelemek için röportajlar yaptı. Profesör, bazı bekarlar için mutluluğun bir seçim, yaşam tarzı ya da kabul ettikleri bir şey olduğunu buldu.

'Mutlu birçok kitapta tek bir popülasyonda muazzam bir büyüme olarak görülüyor ve bu imajı değiştirmemiz gerekiyor. Bu durum tek olmanın hayal kırıklığına uğradığın, daha az değerli ya da terk edildiğin anlamına geliyor' diyor Kislev.

Japonya, İtalya ve İsveç de dahil olmak üzere birçok ülkede bekarlık ve yalnız yaşamda artış gözleniyor. Kislev, yalnızlık duygularını hayatınızın herhangi bir aşamasında güçlenme ve neşe hissetme yeteneğine dönüştürmenin yolları olduğuna inanıyor.

Yalnızlığın kökenini belirleme

Kendinizi yalnızdan kurtarmaya çalışıyorsanız, ilk önce yalnızlığın nedenini bulmanız gerekiyor. Kronik yalnızlık, sosyal izolasyon ve yalnızlık duyguları arasında farklılıklar vardır. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre kronik yalnızlık, uzun bir süre boyunca meydana gelen ve zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkileyen yalnızlık veya sosyal izolasyon olarak tanımlanıyor.

Ruh sağlığı ve bağımlılık tedavisine odaklanan tıp direktörü Dr. Indra Cidambi, 'Kronik yalnızlık, uykusuzluk ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları, psikolojik sıkıntı ve davranış sorunları geliştirme riskini artırabilir' dedi.

Uzmanlara göre, yalnızlık duyguları veya geçici yalnızlık, öznel, kendi kendine algılanan ihmal duygularına veya 'kişinin ulaşılan ve arzu edilen sosyal ilişki düzeyleri arasında bir tutarsızlığa' dayanmaktadır. Cidambi, 'Yalnız olmak bir insanı yalnız yapmaz, yalnız olma algısını yalnız yapan şeydir' diyor.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar, evli insanların da bekarlar kadar yalnız ve mutsuz olabileceğini ortaya koydu.

Kislev, 'Evli insanların, bazen tam da bu kişiye bağlı oldukları ve diğer bağlantıları beslemekten vazgeçtikleri için evliliklerinde çok yalnız ve duygusal olarak mahrum kalabilecekleri defalarca kanıtlandı' diyor.

Bekarları mutlu eden şeyler

Kislev'in kullandığı veritabanları arasında ABD Nüfus Sayım Bürosu ve Avrupa Sosyal Araştırması da yer aldı. 30'dan fazla ülkede ilişki eğilimlerini inceledi ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bekar insanlarla 140'tan fazla röportaj yaptı. Mutlu bekarlar ve mutsuz bekarlar arasında, genellikle bekar olma konusunda stereotipleri içselleştirip içmediklerine ya da umursamadıklarına bağlı olarak önemli farklılıklar buldu.

'Bekar hisseden mutsuz olan insanlar, asla doğru kişiyi bulamamak, yalnız yaşlanabileceklerini hissetmek ya da hayatını kaçırmışlar gibi düşünürler. Buna karşılık, mutlu bekarlar yalnızlıklarından keyif alıyor, hayatlarının sorumluluğunu üstleniyor ve evlilik yerine sosyal bağlarından mutlu oluyorlar' diyor Kislev.

Kislev, 'Bekarlar yalnızlık zamanlarını "kendilerini yenilemek" ve "bu anlarda kendilerine odaklanarak güçlendirmek için kullanıyor' dedi.

Özsaygı oluşturma

Bazı çalışmalar, ilişkilerdeki insanların daha yüksek benlik saygısına sahip olabileceğini gösteriyor, ancak bu ilişki iyi giderse, istikrarlı ve en azından bir yıl veya daha uzun sürdüğü takdirde ortaya çıkabilir.

Cidambi, 'Bazıları bir ilişki içinde olmak isteyebilir, ancak doğru ortamı bulamıyor olabilir. Bu, özgüven kaybına ve yalnızlık ve hatta depresyon duygularına yol açabilir' diyor.

Kislev'in çalışmasındaki bazı bekar insanlar da kariyer hedeflerine ulaşmak için çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

Birinin potansiyelini yerine getirmek, kişinin daha fazla yalnız zaman geçirmesi, aynı zamanda arkadaşlarla zaman geçirmesi de, ya bir zamanlar bekar olmaktan ya da yalnız yaşamı kendileri için seçenlerin benlik saygısını artırmaya yardımcı oluyor.

Araştırmaya göre, insanlar yalnız bulundukları zamana bağlı kişisel gelişim fırsatını fark etti. Bekar olmak, ıssız hissetmek değil. Sevdiğiniz şeyleri bulmak, yeni yerler keşfetmek ve yeni arkadaşlar edinmek için fırsat sağlayabilir.



