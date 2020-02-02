Bekarlıktan sıkıldı, reklam panosuna fotoğrafını koydu

Bekarlıktan sıkılan 30 yaşındaki Mark Rofe, İngiltere Manchester'da bir pano kiraladı. Panoyu 425 pound'a (3 bin 357 lira) kiralayan Mark, kendine uygun bir sevgili bulabilmek için, 'Yalnız mısın? Bu beklediğin işaret olabilir. Mark'la buluş' yazdırdı. Mark panonun altına da sevgili adaylarının onu bulabileceği bir web sitesi ekletmeyi ihmal etmedi. Mark, web sitesinde kendibni şöyle tanıtıyor:

Ben Mark, 30 yaşında, Sheffield'da yaşayan son derece yakışıklı ve mütevazı biriyim. Pazarlamada çalışıyorum ve bunu okuyorsanız, oldukça iyi olmalıyım.

Muhtemelen buradasınız çünkü benimle çıkmaya ilgi duyuyorsunuz (teşekkür ederim, gurur duyuyorum) ya da sadece bu web sitesinin ne hakkında olduğunu merak ediyorsunuz.

Manchester'da bir pano satın aldım ve bu web sitesini yaptım çünkü bekarım, tüm arkadaşlarım evleniyor ve randevulaşmak için mücadele ediyorum. Randevuya çıkmak isteyebileceğinizi düşünüyorsanız, nereye başvuracağınızı biliyorsunuz.

Şaka gerçeğe dönüştü

Mark Rofe, bu fikrin aklına bir barda geldiğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte arkadaşlık sitesine üye olan Mark, kendisini nasıl öne çıkaracağını tartıştıklarını, arkadaşına 'Yüzümü bir reklam panosuna bastıracağım' diye şaka yapmış. Ancak şaka gerçeğe dönüşmüş.

Mark şimdi hayatının kadınını bulmayı umuyor. Son olarak da Mark, '425 pound çok bir para gibi görünebilir ancak hayatımın aşkını bulacaksam buna değer' diyor.



