Bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma EGM PA bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? soruları son haftaların en çok merak edilen konuları arasına girdi. Eylül ayının gelmesiyle bu içerisinde yapılacağı duyurulan 10 bin jandarma bekçi alımı için heyecan bir kat daha arttı…

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 10 bin bekçi alımı 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek. Ancak henüz, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Bekçi alımına ilişkin bir gelişme olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

JANDARMA EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz 2021’de yapılan zammın ardından bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi.

Zamlı çarşı ve mahalle bekçisi 2021 maaş tablosu;