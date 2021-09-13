“Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?” ve “10 bin jandarma bekçi alımı ne zaman?” son günlerin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı içinde 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacak. Ancak şu an için bekçi alımı başvurularının ne zaman olacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR?