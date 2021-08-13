Bekçi alımı başvuruları başladı mı? 10 bin jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?
Bekçi alımı başvuruları, ülke genelinde pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen ve farklı eğitim seviyelerinden pek çok kişinin araştırdığı konular arasında ise Bekçi alımı başvuruları başladı mı? 10 bin jandarma bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? soruları ilk sıralarda yer alıyor.
13 Ağustos 2021, Cuma 15:25 Son Güncelleme:
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2021 yılı içinde 10 bin jandarma bekçi alınacağına ilişkin haberin duyulmasının ardından bekçi alımı başvuruları merakla beklenmeye başlandı. Bu seferki bekçi alımında sayının oldukça yüksek olması Türkiye’de pek çok ilde yaşayanların bekçi alımının hangi illerde olacağına dair araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2021 yılı içinde 10 bin bekçi alınacağına dair bir bilgi paylaşımı yapılsa da henüz başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?
10 bin jandarma bekçi alımının hangi illerde olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- Boy olarak 1,67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
- En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
- Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
- Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.