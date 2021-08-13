2021 yılı içinde 10 bin jandarma bekçi alınacağına ilişkin haberin duyulmasının ardından bekçi alımı başvuruları merakla beklenmeye başlandı. Bu seferki bekçi alımında sayının oldukça yüksek olması Türkiye’de pek çok ilde yaşayanların bekçi alımının hangi illerde olacağına dair araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2021 yılı içinde 10 bin bekçi alınacağına dair bir bilgi paylaşımı yapılsa da henüz başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

10 bin jandarma bekçi alımının hangi illerde olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?