Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 10 bin bekçi alımı açıklaması binlerce kişide heyecana neden olmuştu. Açıklamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen, henüz ilgili kurumlardan bir açıklama gelmeyişi, “Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı?” sorusunun da sıkça sorulmasına neden oluyor. Diğer yandan, bekçi alımı başvuru tarihleri ve bekçilik başvuru şartları da yoğun şekilde araştırılıyor…

BU YIL BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Henüz bu açıklamanın aksi yönde bir açıklama yapılmadı. Bekçi alımının bu yıl içinde yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?