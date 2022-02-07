Bekçi alımı başvuruları iş arayışında bulunan ve JGK bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Lise mezunu bekçi maaşları bu yıl 5.186 TL olurken, üniversite mezunu bekçilerin maaşları ise 5.421 TL oldu. Bu kapsamda bekçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları da daha sık araştırılır oldu…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurum tarafından belirtilen 10 bin bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya dair gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

2022 JGK BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 JGK bekçi alımı başvuru şartlarına dair bir duyuru yapılmadı. Ancak bundan önceki dönemlerde bekçi alım şartları şu şekilde idi;

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.







