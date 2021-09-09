10 bin bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar Eylül ayının gelmesiyle daha da yoğunlaştı. Bekçi olma hayali kuran binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek haberleri merakla bekliyor. En çok merak edilen konular ise, bekçi alımı başvuru tarihi, başvuru şartları ve 2021 bekçi maaşları…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 bin bekçi alımı başvurusuna yüz bine yakın kişinin başvuru yapması beklenirken, şu an içim EGM ve PA’dan başvuruların ne zaman başlayacağına dair bir açıklama gelmedi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

31 yaşından gün almamış olmak

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?