Bekçi alımı başvuruları ne zaman? EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler?
Bekçi alımı başvuruları bu dönem de heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde sadece İstanbul için 400 bin bekçi alımı yapılmıştı. Şimdi, ise EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı için başvuruların açılması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman? EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…
12 Temmuz 2021, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Bekçi alımı başvuruları her belirli dönemlerde yapılıyor ve 2021 yılı için EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı için binlerce vatandaş hazırlıklarına devam ediyor. Adayların belirtilen bekçi alımı başvuru şartlarını karşılamaları istenirken, başvurularını tamamlayan adaylar, sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ile elemeye tabii tutuluyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bekçi alımı başvuruları her yıl belirli dönemlerde yapılıyor. Bekçi olmayı isteyen binlerce kişi de 2021 bekçi alım başvurularının ne zaman başlayacağına dair açıklamaları yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.
Ancak şu anda 2021 bekçi alımı başvurularına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili bir gelişme olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.
EGM VE PA İLE 10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ve bu yıl için istenilen şartlara dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan önceki dönemlerde bekçi alımı başvuru şartları şu şekildeydi…
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az 1,67 m boyunda olmak.
- Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak.
- En az İlkokul mezunu olmak.
- Başvuru yapılan il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
- Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.