Bekçi alımı başvuruları her belirli dönemlerde yapılıyor ve 2021 yılı için EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı için binlerce vatandaş hazırlıklarına devam ediyor. Adayların belirtilen bekçi alımı başvuru şartlarını karşılamaları istenirken, başvurularını tamamlayan adaylar, sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ile elemeye tabii tutuluyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları her yıl belirli dönemlerde yapılıyor. Bekçi olmayı isteyen binlerce kişi de 2021 bekçi alım başvurularının ne zaman başlayacağına dair açıklamaları yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak şu anda 2021 bekçi alımı başvurularına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili bir gelişme olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

EGM VE PA İLE 10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EGM ve PA ile 10 bin Jandarma bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ve bu yıl için istenilen şartlara dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Diğer yandan önceki dönemlerde bekçi alımı başvuru şartları şu şekildeydi…