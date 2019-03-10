Bekçi alımı ilanı ne zaman çıkılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

Mart ayının ortasına doğru ilerliyoruz. On binlerce bekçi adayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şubat ayında "Mart ayında 8 bin bekçi ilanı çıkılacak." müjdesi için sabırsız şekilde bekliyor. Peki, 2019 bekçilik başvuruları ne zaman başlayacak? İlan yayınlandı mı?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

8 bin bekçi alımı için henüz İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden net bir tarih verilmedi. Bekçilik giriş sınavına ön başvuruların mart ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. İşlemler Polis Akademisi’nin “www.pa.edu.tr” sitesinden yapılacağı biliniyor.

POLİS AKADEMİSİ GEÇEN HAFTA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen gün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Duyuruda, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartlarının ilerideki günlerde açıklanacağı aktarıldı.