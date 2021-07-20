Bekçi alımı her yıl belli dönemlerde yapılıyor ve bekçi olmak isteyen pek çok kişi bu tarihleri yakından takip ediyor. EGM tarafından yapılan 10 bin bekçi alınacağı açıklamasının ardından binlerce kişi bekçi alım şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak.

Fakat 2021 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

En az 167 cm boyunda olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2021?

2021 Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;