2021 EGM PA Bekçi alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. İlkokul, lise ve üniversite mezunlarının başvuru yapabileceği bekçi alımında istihdam edilecek kişi sayısının çok olması nedeniyle başvuruyla ilgilenen kişi sayısının da oldukça yüksek olması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman başlıyor? 2021 EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi maaşları ne kadar? İşte ayrıntılar…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bekçi alımına ilişkin araştırmalar ağustos ayının sonlarına gelindikçe daha da yoğunlaştı. Ancak konu ile ilgili henüz ne Polis Akademisi Başkanlığı ne de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama gelmedi. 2021 EGM PA Bekçi alımına ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, dolanlı iflas inancı kötüye kullanmak veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz ayında yapılan zammın ardından en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı çarşı ve mahalle bekçisi maaşları;