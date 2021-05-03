Bekçi, kalbi duran yavru kediyi suni teneffüsle kurtardı

İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi’nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti. Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Yürekleri ısıtan görüntüler bir başka bekçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.





x





"KAHRAMANLAR HER YERDE"

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.





İlgili Haberler Kedileri kendi yavrusu gibi koruyan tavuk



