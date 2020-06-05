Bekçiler kişi ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM’de kabul edildi.
05 Haziran 2020, Cuma 11:31 Son Güncelleme:
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Genel Kurul’da kabul edilen önergeye göre bekçilerin çalışma şekilleri belirlenmiş oldu.
Bekçilerin çalışma şekilleri detayları:
- Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek temel ve hazırlayıcı eğitimler en az 3 ay süreli olacak.
- Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak.
- Bekçiler görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek.
- Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek.
- Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
- Görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.
- Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.
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