Türkiye Bekçiler kişi ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek

Bekçiler kişi ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek

Türkiye

Bekçiler kişi ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM’de kabul edildi.

05 Haziran 2020, Cuma 11:31 Son Güncelleme:
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Genel Kurul’da kabul edilen önergeye göre bekçilerin çalışma şekilleri belirlenmiş oldu.

Bekçilerin çalışma şekilleri detayları:

  • Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek temel ve hazırlayıcı eğitimler en az 3 ay süreli olacak.
  • Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak.
  • Bekçiler görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek.
  • Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek.
  • Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
  • Görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.
  • Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.


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