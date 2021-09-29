Türkiye Bekçilerden kaçmaya çalıştı! Kendini bacağından vurdu

Bekçilerden kaçmaya çalıştı! Kendini bacağından vurdu

Türkiye

Bekçilerden kaçmaya çalıştı! Kendini bacağından vurdu

Adana'da bekçilerden kaçmak istediği sırada belindeki tabanca ateş alan F.T. (16) bacağından yaralandı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:18 Son Güncelleme:
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Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki Tabanca kaçtığı sırada ateş aldı. Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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