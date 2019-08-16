Bekçi adayları göreve başlamak için can atarken daha öncesinde aşama aşama sınavlardan geçiyorlar. Bu seferki sınav ise yetenek sınavı... Daha sonra ise mülakat süreci başlayacak. 2019/1. dönem çarşı Ve mahalle bekçiliği giriş Sınavı fiziki yeterlilik sınav tali̇matının dün yayımlanmasının ardından ""Bekçilik fiziki yetenek sınavı ne zaman? Mülakat sınav tarihleri belli mi?" soruları daha da hızlandı.

BEKÇİLİK FİZİKİ YETENEK VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik fiziki yetenek ve mülakat sınav tarihlerine ilişkin net bir açıklama yok. Bir önceki süreçte sonuçların açıklandığı gün yetenek ve mülakat sınavlarının yeri ve saati açıklanmıştı. Bu dönemde ise tarihlerin en geç birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.