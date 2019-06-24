Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Sınav ne zaman?

Bekçi adayları bekledikleri müjdeli haberi 21 Haziran'da aldı. Polis Akademisi, "2019 1. Dönem ve 2. Döenm Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü 2019 1. Dönem ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır." diye belirtti.

Bu açıklama ile birlikte sınav için önemli belge olan sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak edilmeye başlandı.

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Bekçilik sınavı için 1. Dönemler 13 Temmuz saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanacak.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU