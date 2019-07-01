Bekçilik sınavına artık sayılı günler kaldı. On binlerce sınav konularına çalışıyor. Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. Şu sıralar sıkça yöneltilen soru "Sınav yerleri ne zaman belli olur?" şeklinde...

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Bekçilik sınavı için 1. Dönemler 13 Temmuz saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanacak.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU