Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav ne zaman?

Haftalardır sabırsızlıkla beklenen bekçilik sınavı için Polis Akademisi geçen günlerde bir açıklama yaptı. Resmi sitesinden duyuru yapan kurum, sınav tarihi ve saatini açıkladı. Peki sınav ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019 1. Dönem ve 2. Döenm Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü 2019 1. Dönem ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır. 1. Dönemler saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanacak.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU