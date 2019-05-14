Bekçilik sınavı için bekleyiş sürüyor. Adaylar süreç işlerken ilk olarak ön sağlık sounçları için nefeslerini tutmuş durumda... Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sınav merkezleri ve saati de açıklanacak. Bu nedenle bekçi adayları uzun bir süredir "Bekçilik sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?" diye soru yöneltiyor.

ÖN SAĞLIK VE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.