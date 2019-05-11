8 bin 187 bekçi adayı için takvim devam ediyor. On binlerce adaydan bir kısmı ön başvurudan geçemezken geriye kalan adaylar ön sağlık kontrolünden geçtiler. Burada da adayların bir kısmı elenecek ve sıra sınava gelecek Peki, bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları ne zaman? Bekçilik sınav merkezleri belli oldu mu?

ÖN SAĞLIK VE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.