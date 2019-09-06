Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019/2 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2019/2 Bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. Bekçilik sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama yapabilecekler..
2019/2 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Yüzlerce adayın merak içinde beklediği beklediği Bekçilik sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar 2019/2 Bekçilik sınav sonuçlarını TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulayabilecek.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.
POLİS AKADEMİSİ'NDEN AÇIKLAMA
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağrılacaktır.