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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019/2 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2019/2 Bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. Bekçilik sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama yapabilecekler..

06 Eylül 2019, Cuma 01:37 Son Güncelleme:
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2019/2 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

2019/2 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Yüzlerce adayın merak içinde beklediği beklediği Bekçilik sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar 2019/2 Bekçilik sınav sonuçlarını TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulayabilecek.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.

POLİS AKADEMİSİ'NDEN AÇIKLAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağrılacaktır.

2019/2 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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