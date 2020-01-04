Bekçilik mülakat sınav sonuçları açıklandı. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar da fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulmuştu. Mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte, bekçi kadrosuna yerleşmeye hak kazanan adaylar da belirlendi.

Polis Akademisi (PA) 2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları ve 2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçlarının (Ankara - İstanbul ilçe) açıklandığını duyurdu. Bekçilik sınav sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama bağlantıya tıkladıktan sonra açılan e-Devlet sayfasında T.C. kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulayabilirsiniz.

Ne kadar maaş alacaklar?

Lise mezunu bir bekçinin 2020 memur maaşı zammıyla birlikte Ocak ayından itibaren alacağı maaş 4 bin 409 lira oldu.

Zam öncesi bekçi maaşları: 4180 Türk Lirası iken 2020 Ocak zammının ardından bekçi maaşları: 4.409 Türk Lirası oldu.

Nasıl hesaplanıyor?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor.

Bekçi atamaları nasıl yapılıyor?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır. Kaynak: Bekçilik sınav sonuçları 2020 | Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama