Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! MEB bekçilik sınav sonucu sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları için bütün gün heyecan doruktaydı. Bekçi adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi ve MEB'deydi. Sonuçların her an açıklanabilir olması sebebiyle yoğun bir şekilde "Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu yöneltiliyordu. MEB sonuçları nihayet açıkladı.
Bu sabahtan itibaren bekçi adayları 13 Temmuz'da girdikleri bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Polis Akademisi'nden ve MEB'den saat 17'ye kadar ses seda yoktu. Bu nedenle "Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından yöneltiliyordu.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktı. Fakat Polis Akademisi ve MEB sonuç saatine ilişkin ise bilgi vermezken geçmedi. Saat 17.03'te ise Milli Eğitim bakanlığı sonuçların açıklandığını duyurdu.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın
FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?
Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.
SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam
puan üzerinden değerlendirilecektir.