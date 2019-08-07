Bu sabahtan itibaren bekçi adayları 13 Temmuz'da girdikleri bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Polis Akademisi'nden ve MEB'den saat 17'ye kadar ses seda yoktu. Bu nedenle "Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından yöneltiliyordu.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktı. Fakat Polis Akademisi ve MEB sonuç saatine ilişkin ise bilgi vermezken geçmedi. Saat 17.03'te ise Milli Eğitim bakanlığı sonuçların açıklandığını duyurdu.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Sonuç Bilgisi İçin Tıklayın

FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam

puan üzerinden değerlendirilecektir.