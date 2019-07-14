On binlerce bekçi adayı dün bekçilik sınavında ter döktüler. 100 üzerinden 50 ve üzeri alan adayların başarılı sayılacağı sınavın sona ermesiyle birlikte soru ve cevaplar ile sonuçlar gündem oldu. Şimdi on binler "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arayacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019/1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı sonuçları ile ilgili Polis Akademisi'nden yapılan resmi bir açıklama yok. Geçen sene 20 Ekim'de gerçekleşen sınavın sonuçları 26 Ekim'de ilan edilmişti. Bu süre incelendiğinde bu seneki sınavın sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.