Polis Akademisi Başkanlığı 81 il için 8 bin bekçi alımı başvuruları nisan ayında tamamlanmıştı. Bekçi alım süreci devam ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı giriş yeri bilgileri erişime açıldı. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman? İşte MEB Bekçilik sınav yeri sorgulama…

EGM ve MEB işbirliğiyle gerçekleşecek olan bekçilik sınavının 2. Dönem tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

2. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 15-29 Nisan’da müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Buna göre, 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ise 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacak.

2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ YERİ BELGELERİ

Adaylar, sınava ilişkin giriş belgelerini, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.

2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN



