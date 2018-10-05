Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav ne zaman?

Polis Akademisi 7 bin bekçi alacak. Bekçiler çarşı ve mahallelerde görevlendirilecek. Başvurularını yapanlar geçen ayın 20'sinde kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte aranan şartları ve sınav bilgilerini öğrendi. Fakat aradan geçen süre zarfında tarih konusunda muallakta kalanlar, sınav giriş belgesinin ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı işte detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. Sınavın yapılacağı gün ise 20 Ekim 2018...

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

Bekçi adaylarına Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20, Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15, Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15, Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15, Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20, toplamda 100 soru sorulacak.

ADAYLARIN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKENLER

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.