Bekçilik sınavı ne zaman? Belli oldu mu?
Bekçilik sınavı için on binlerce kişi tarih bekliyor. Bekçi adayları ön sağlık kontrolünden geçerken 'Bekçilik sınavı ne zaman?' sorusunu yöneltiyor. İşte daha önceki sürece ilişkin detaylar...
Bekçilik sınavı ne zaman? On binlerce bekçi adayı bu soruya cevap arıyor. Konuyla ilgili son duyuru 11 Nisan'da yapılmıştı. Hala konuya ilişkin açıklama yapılmaması adayların günlük olarak sınav tarihini araştırmasına neden oluyor.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.